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İzmit Eseler köyüne menfez yapılıyor

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İzmit Eseler köyüne menfez yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir tarafından İzmit Eseler köyünde yapımı devam eden menfezin tamamlanmasıyla yolun ikiye ayırdığı tarlalara ulaşım kolaylaşacak

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Eseler köyünde 8 metre uzunlukta, 5 metre yükseklikte kutu menfez yapımı çalışmaları devam ediyor. Tabliye demirleri, kalıp ve beton çalışmalarına başlanan menfezin etrafında da taş duvar ve dolgu çalışmalarına başlandı.

TARLALARA ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK

Eseler köyünde tarım faaliyetinde bulunan vatandaşların tarlalarına ulaşmalarını kolaylaştıracak menfez yapımı ile yolun ayırdığı tarım arazilerine menfez üzerinden geçiş sağlanabilecek.

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