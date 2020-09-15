İzmit'e Anne Taksi geliyor
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İzmit'e Anne Taksi geliyor

İzmit Belediyesi, S toplum sağlığına yönelik çalışmalar kapsamında, ekonomik durumu uygun olmayan vatandaşlara yönelik olarak Anne Taksi Projesini hayata geçirerek doğum yapan anneleri ücretsiz evlerine ulaştıracak.

İzmit'e Anne Taksi geliyor
15.09.2020 11:53 | Son Güncelleme: 15.09.2020 11:56

İzmit Belediyesi, S toplum sağlığına yönelik çalışmalar kapsamında, ekonomik durumu uygun olmayan vatandaşlara yönelik olarak Anne Taksi Projesini hayata geçirerek doğum yapan anneleri ücretsiz evlerine ulaştıracak.

Sosyal belediyecilik anlayışı ve toplum sağlığına yönelik çalışmaları kapsamında önemli adımlar atan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, farklı bir projeye daha imza atıyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçecek olan Anne Taksi uygulamasıyla birlikte, ekonomik durumu uygun olmayan ailelerde doğum yapan anneler hastaneden evlerine ücretsiz olarak ulaşabilecek.

Anne Taksi projesiyle birlikte doğum yapan ve ekonomisi uygun olmayan annelerin hastaneden evlerine güvenle ve ücretsiz ulaşabileceklerini söyleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "İzmit Belediyesi olarak, sosyoekonomik durumu uygun olmayan vatandaşlarımıza yönelik uygulamaya alacağımız Anne Taksi projesiyle, yeni doğum yapan annelerimizin yanında olarak, telaşlı zamanlarında onlara destek olmak istedik. Doğumdan sonra evlerine güvenle gitmeleri için hayata geçireceğimiz bu projeyle İzmit'te doğum yapan kadınlarımızı yalnız bırakmayacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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