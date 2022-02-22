İzmit Demokrasi Bulvarında refüj yenileme ve aydınlatma çalışması

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Eski Kandıra Sapağı kavşak düzenlemesi kapsamında Demokrasi Bulvarı'nda bordür imalatı ve baskı beton kaldırım çalışmaları sonrasında orta refüj yenilenmesi ve aydınlatma altyapı çalışmalarına başlandı. Yahya Kaptan Mahallesi'nden Eski Kandıra Sapağına ulaşımın sağlandığı 600 metre uzunluktaki Demokrasi Bulvarında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

2.500 M2 BASKI BETON

İzmit Demokrasi Bulvarında yolun sağlı sollu iki tarafında da 2 bin 500 metrekare baskı beton ve bordür imalatı yapan Büyükşehir ekipleri, bulvarın kaldırımlarını da yeniledi. D-100'den gelen araçlar Demokrasi Caddesine iki şeritle bağlanabiliyor. Demokrasi Bulvarında şerit sayısı artırılmasıyla bu güzergahtan kavşağa gelen araçlar trafik ışıklarında artık dört sıra halinde bekleyebiliyor.

KAVŞAK GEOMETRİSİ İYİLEŞTİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi, İzmit trafiğinin en önemli ve yoğun noktalarından Eski Kandıra Sapağında yaptığı düzenleme ile trafik akışının daha akıcı ve düzenli olmasını sağladı. Kavşağın Demokrasi Caddesi bağlantısında da önemli değişikler yapıldı. Bölgedeki pasif yeşil alanlar da kullanılarak kavşak geometrisi iyileştirildi ve trafik kapasitesi arttırıldı.

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