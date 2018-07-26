İzmit'de Ev Yangını

İzmit'de Ev Yangını

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Kaynarca Mahallesi Çulcular mevkisinde Tuncay Akcan'a ait ve yazlık olarak kullanıldığı öğrenilen evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Akcan'ın haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, 2 katlı binayı saran alevlere müdahale etti. Ev sahibinin de bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştığı yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Yangının ardından bina kullanılamaz hale geldi.

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