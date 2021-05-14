İzmit Çınar Evler'de ince imalata başlandı
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İzmit Çınar Evler'de ince imalata başlandı

İzmit Çınar Evler'de ince imalata başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmit Belediyesinin Arızlı'da hayata geçirdiği Kiptaş İzmit Çınar Evler'de ince imalatlara başlandı.

İzmit Belediyesinin Arızlı'da hayata geçirdiği Kiptaş İzmit Çınar Evler'de ince imalatlara başlandı.

İzmit Belediyesinin Arızlı Akpınar'da hayata geçirdiği projelerinden Kiptaş Çınar Evler'de çalışmalar aralıksız sürüyor. Depreme dayanıklı, doğa dostu ve yenilikçi yapısıyla vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılayacak olan Kiptaş İzmit Çınar Evleri'nde betonarme imalatlarının yanı sıra yapının ince imalatlarına da başlandı. Yılbaşında temeli atılan ve 18 ay içinde tamamlanması hedeflenen 143 konutluk Kiptaş İzmit Çınar Evler Projesi'nin planlanan takvimden daha önce bitirilmesi bekleniyor.

Kiptaş İzmit Çınar Evler ile ilgili son gelişmeleri aktaran Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt, betonarme faaliyetlerin sürdüğünü belirterek, "Kiptaş İzmit Çınar Evler projemizde betonarme imalatları hızla devam ederken, ince imalatlara da başladık. Titizlikle yürütülen aşamaları şeffaflıkla paylaşıyoruz" dedi. - KOCAELİ

İzmit Çınar Evler'de ince imalata başlandı
İzmit Çınar Evler'de ince imalata başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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