İzmit Çarşısı 3 ayda 100 üreticiye ulaştı
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İzmit Çarşısı 3 ayda 100 üreticiye ulaştı

İzmit Çarşısı 3 ayda 100 üreticiye ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Üreticilerle, ihtiyaçlarını doğrudan üreticilerden temin etmek isteyen tüketicileri buluşturan İzmit Çarşısı'nda üretici sayısı üç ayda 100'e ulaştı.

Üreticilerle, ihtiyaçlarını doğrudan üreticilerden temin etmek isteyen tüketicileri buluşturan İzmit Çarşısı'nda üretici sayısı üç ayda 100'e ulaştı.

Bölgesel ekonomiyi canlandıran, yerel kalkınmayı sağlayan, kadınları güçlendiren İzmit Çarşısı'nda gıdadan giyime, temizlik malzemelerinden ebeveyn rehberlik hizmetine kadar birçok kategoride ürün bulunuyor. Yeni işbirliklerine temel hazırlayan ve üreticilerin sektörel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla İzmit Çarşısı'nda düzenli olarak Dayanışma ve İlham Buluşmaları' da düzenleniyor. Satış hedeflerini uyguladıkları kampanya ve tanıtımlarla gerçekleştiren üreticilerin Good4Trust güvencesiyle ticaret yaptığı İzmit Çarşısı'nda üreticisi sayısı 100'e ulaştı. İzmit Çarşısı'nda ücretsiz olarak işyeri açmak isteyenlerin başvuruları değerlendirilmeye devam ediyor.

Adil üretici unvanı

Kısa süre sonra gerekli kriterleri karşılayan üreticilerin Good4Turst konseyinde değerlendirilerek Adil Üretici unvanını alacağı İzmit Çarşısı'nda iş yeri açmak isteyen üreticiler www.izmitcarsisi.org adresini ziyaret edip uretici.destek@good4trust.org elektronik posta adresi aracılığıyla veya 0536 280 90 95 numaralı telefondan üretici başvurusu yapabiliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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