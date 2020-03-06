İzmit Belediyesporlu yöneticilerden genç girişimciye özel hediye
İzmit Belediye spor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya; Teknik Kadro hocaları Cafer Çelikyılmaz, Sertaç Kök, Gürkan Baytok ve Turgay Köse; genç girişimci iş kadınına forma hediye ettiler.
Üzerinde 41 ve Fikriye Fındık yazılı formayı genç girişimci iş kadını Fikriye Fındık'a hediye eden yöneticiler; bir süre görüştüler; 'spor' konulu sohbette bulundular; fikir alış verişi gerçekleştirdiler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fikriye Fındık ise, " Firmamızı ziyaret eden sevgili hocalarıma ve üzerinde ismimin ve onur duyduğum şehrimin plakası olan 41 rakamının yazılı formayı hediye etmelerinden çok mutluyum. Teşekkür ederim' dedi
Kaynak: Bültenler