İzmit Belediyesporlu yöneticilerden genç girişimciye özel hediye

06.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:58

Üzerinde 41 ve Fikriye Fındık yazılı formayı genç girişimci iş kadını Fikriye Fındık'a hediye eden yöneticiler; bir süre görüştüler; 'spor' konulu sohbette bulundular; fikir alış verişi gerçekleştirdiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fikriye Fındık ise, " Firmamızı ziyaret eden sevgili hocalarıma ve üzerinde ismimin ve onur duyduğum şehrimin plakası olan 41 rakamının yazılı formayı hediye etmelerinden çok mutluyum. Teşekkür ederim' dedi

Kaynak: Bültenler