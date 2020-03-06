İzmit Belediyesporlu yöneticilerden genç girişimciye özel hediye
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İzmit Belediyesporlu yöneticilerden genç girişimciye özel hediye

İzmit Belediye spor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya; Teknik Kadro hocaları Cafer Çelikyılmaz, Sertaç Kök, Gürkan Baytok ve Turgay Köse; genç girişimci iş kadınına forma hediye ettiler.

06.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:58
İzmit Belediyesporlu yöneticilerden genç girişimciye özel hediye

Üzerinde 41 ve Fikriye Fındık yazılı formayı genç girişimci iş kadını Fikriye Fındık'a hediye eden yöneticiler; bir süre görüştüler; 'spor' konulu sohbette bulundular; fikir alış verişi gerçekleştirdiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fikriye Fındık ise, " Firmamızı ziyaret eden sevgili hocalarıma ve üzerinde ismimin ve onur duyduğum şehrimin plakası olan 41 rakamının yazılı formayı hediye etmelerinden çok mutluyum. Teşekkür ederim' dedi

Kaynak: Bültenler

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