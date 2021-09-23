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İzmit Belediyesporlu Melike Dünya Gençlik Ligi'nde 5. oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
İzmit Belediyesporlu Melike Dünya Gençlik Ligi'nde 5. oldu

İzmit Belediyespor Karate Takımı sporcusu Melike Esma Kılıç, İstanbul'da düzenlenen Dünya Gençlik Ligi'nde beşinci oldu.

İSTANBUL (İHA) - İzmit Belediyespor Karate Takımı sporcusu Melike Esma Kılıç, İstanbul'da düzenlenen Dünya Gençlik Ligi'nde beşinci oldu.

Dünya Karate Federasyonu Karate 1 Gençlik Ligi'nin (Youth League) üçüncü ayağı 17-19 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı. 57 ülkeden 900'e yakın sporcunun katıldığı organizasyonda Junior 59 kategorisinde tatamiye çıkan İzmit Belediyespor Karate Takımı sporcusu Melike Esma Kılıç başarılı bir performans sergiledi. Melike Esma finale kadar başarılı maçlar çıkardı.

Melike Esma Kılıç, ilk turda Polanyalı rakibini 4-1, ikinci turda Rus rakibini 3-0, çeyrek finalde ise Türk rakibini 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Kılıç, yarı final müsabakasında ise Faslı rakibine yenilerek 3'üncülük maçına çıktı. Bronz madalya maçında puan olarak 1-1 berabere kalan fakat ilk puanı verdiği için tatamiden mağlup ayrılan Kılıç, Karate 1 Gençlik Ligi'nin İstanbul ayağını 5. olarak tamamladı. - KOCAELİ

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Haber: İzmit Belediyesporlu Melike Dünya Gençlik Ligi'nde 5. oldu - Haberler Spor
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