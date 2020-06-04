HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

İzmit Belediyespor, WNBA yıldızı Erica Wheeler'i transfer etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmit Belediyespor, WNBA yıldızı Erica Wheeler'i renklerine bağladı.

İzmit Belediyespor, WNBA yıldızı Erica Wheeler'i transfer etti
04.06.2020 12:36 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:36

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmit Belediyespor, WNBA yıldızı Erica Wheeler'i renklerine bağladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında boy gösterecek olan İzmit Belediyespor, Litvanya Milli Takım oyuncusu Egle Siksniute ve Karadağ Milli Takım oyuncusu Milica Jovanovic transferinin ardından WNBA yıldızı Erica Wheeler'i de transfer etti. 1991 yılında ABD'de doğan Erica Wheeler, oyun kurucu pozisyonunda oynuyor. 4 yıldır WNBA takımlarında forma giyen Wheeler, 2019 Euro Cup şampiyonu Rus takımı Nadezhda Orenburg takımında yer aldı. Wheeler, 2019 Euro Cup'ta en değerli oyuncu (MVP) seçilirken geçen sezon WNBA All Star'da da en değerli oyuncu oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Koronavirüs arasında askerliğini yapan Heung-Min Son keyifli: 10 kişi aynı odada olsak da harikaydı Spor
Koronavirüs arasında askerliğini yapan Heung-Min Son keyifli: 10 kişi aynı odada olsak da harikaydı
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır Spor
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor Spor
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek Spor
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi Spor
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya kulübü Hermannstadt'ı satın aldı ve model kızını başkan yaptı Spor
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya kulübü Hermannstadt'ı satın aldı ve model kızını başkan yaptı
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0
Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Belediye Başkan Yardımcısı basın toplantısında bacak kaslarını gösterdi
Belediye Başkan Yardımcısı basın toplantısında bacak kaslarını gösterdi
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Murat Kurum Ahmet Tekdal Adnan Menderes Alparslan Türkeş
Magazin İrem Derici Demet Akbağ Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Galatasaray
Şu an buradasınız: İzmit Belediyespor, WNBA yıldızı Erica Wheeler'i transfer etti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 12:39:36. #1.15#
title