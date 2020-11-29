İzmit Belediyespor'un FIBA Kadınlar Avrupa Ligi maçları Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor'un FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçlar, takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor'un FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçlar, takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Kulübün genel menajeri Cengiz Kahraman, AA muhabirine, 4 gün önce 4 oyuncu ile teknik ekipteki 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını anımsattı.

Dünkü testlerde kulüp başkanı Uğur Koştur ile 3 oyuncunun daha pozitif çıktığını belirten Kahraman, bu nedenle 1, 2 ve 4 Aralık'ta FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda oynanması planlanan maçlara katılamayacaklarını bildirdi.

Kahraman, FIBA'nın maçların ertelenmesi yönündeki başvurularını kabul ettiğini, yeni tarihlerin henüz belli olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay