İzmit Belediyespor'un FIBA Kadınlar Avrupa Ligi maçları Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmit Belediyespor'un FIBA Kadınlar Avrupa Ligi maçları Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

29.11.2020 13:09 | Son Güncelleme: 29.11.2020 13:09
İzmit Belediyespor'un FIBA Kadınlar Avrupa Ligi maçları Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor'un FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçlar, takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor'un FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçlar, takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Kulübün genel menajeri Cengiz Kahraman, AA muhabirine, 4 gün önce 4 oyuncu ile teknik ekipteki 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını anımsattı.

Dünkü testlerde kulüp başkanı Uğur Koştur ile 3 oyuncunun daha pozitif çıktığını belirten Kahraman, bu nedenle 1, 2 ve 4 Aralık'ta FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda oynanması planlanan maçlara katılamayacaklarını bildirdi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Haber geldi, silahlı kuvvetler soluğu dev kulübün tesislerinde aldı! 15 adet bomba bulundu
Haber geldi, silahlı kuvvetler soluğu dev kulübün tesislerinde aldı! 15 adet bomba bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan '10 milyon liralık Mercedes ile geliyor' eleştirisine yanıt
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan "10 milyon liralık Mercedes ile geliyor" eleştirisine yanıt

Kahraman, FIBA'nın maçların ertelenmesi yönündeki başvurularını kabul ettiğini, yeni tarihlerin henüz belli olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

İlgili Haberler

İzmit Belediyespor'un Avrupa Ligi maçları ertelendi
İzmit Belediyespor'un Avrupa Ligi maçları ertelendi
Avrupa Ligi temsilcisi İzmit Belediyespor'a Covid-19 şoku
Avrupa Ligi temsilcisi İzmit Belediyespor'a Covid-19 şoku
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 62 Galatasaray: 80
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 62 Galatasaray: 80
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beyonce Kenan Işık Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Samatta Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Mbaye Diagne
Tüm Haberler Bursa Bakan Nükleer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmit Belediyespor'un FIBA Kadınlar Avrupa Ligi maçları Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 13:12:26. #1.15#
title