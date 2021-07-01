İzmit Belediyespor'un ana sponsoru belli oldu
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İzmit Belediyespor'un ana sponsoru belli oldu

İzmit Belediyespor'un ana sponsoru belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İzmit Belediyespor, Süper Lig'de mücadele eden kadın basketbol takımının 2021-2022 sezonunda isim sponsorluğu için HDI Sigorta ile anlaşmaya vardı.

İzmit Belediyespor, Süper Lig'de mücadele eden kadın basketbol takımının 2021-2022 sezonunda isim sponsorluğu için HDI Sigorta ile anlaşmaya vardı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi temsilcilerinden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın yeni sezonda isim sponsoru HDI Sigorta oldu. Ligin kalıcı takımları arasında yer almak ve altyapıdan yetiştirdiği sporcuları Türk basketboluna kazandırmak, bu yıl Avrupa kupalarını hedefleyen İzmitli Periler, 2021-2022 sezonunda 'HDI Sigorta İzmit Belediyespor' adıyla mücadele edecek.

Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Uğur Koştur, "Türk sporunun gelişmesinde sponsorluğun öneminin farkındayız. Takımımıza sponsor olan HDI Sigorta'ya teşekkür ediyoruz. Yeni sezonda İzmitlilerin göğsünü kabartacak başarılar elde etmek adına hem sponsorluk hem de transfer konusunda nokta atışı yapıyoruz. HDI Sigorta ile yeni iş birlikteliğimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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