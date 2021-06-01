İzmit Belediyespor'un 3. transferi İdil Türk oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmit Belediyespor'un 3. transferi İdil Türk oldu

İzmit Belediyespor'un 3. transferi İdil Türk oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor, başarılı oyuncu İdil Türk'ü renklerine bağlayarak 3. transferini gerçekleştirdi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor, başarılı oyuncu İdil Türk'ü renklerine bağlayarak 3. transferini gerçekleştirdi.

Geçen sezon Avrupa Kadınlar Ligi'nde mücadele eden Kadınlar Basketbol Süper Ligi temsilcisi İzmit Belediyespor, yeni sezona iddialı bir giriş yapma hedefiyle transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce Kanadalı Nirra Fields ve Romanyalı Gabriela Marginean'ı kadrosuna katan İzmit Belediyespor, İdil Türk'ü de renklerine bağlayarak yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirdi.

Kariyerine ABD Texas-Rio Grande Valley Üniversitesi'nde başlayan 1996 doğumlu genç sporcu İdil Türk, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Hatay Büyükşehir Belediyespor formasını terletti. Hatay ekibiyle 36 maçta parkeye çıkan 1.72 metre boyundaki başarılı gard oyuncusu, 3.53 sayı ve 1.61 ribaund ortalamasıyla oynadı. İzmit Belediyespor ile 2021-2022 sezonuna imza atan genç oyuncu mavi-beyazlı camianın başarısı için mücadele edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Sedat Peker Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş İlker Kaleli Mehmet Ali Erbil
Spor Gervinho Şenol Güneş Mustafa Cengiz Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmit Belediyespor'un 3. transferi İdil Türk oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 15:55:43. #1.14#

title