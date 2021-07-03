İzmit Belediyespor, milli basketbolcuyu kadrosuna kattı
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İzmit Belediyespor, milli basketbolcuyu kadrosuna kattı

İzmit Belediyespor, milli basketbolcuyu kadrosuna kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmit Belediyespor, İzmitli milli basketbolcu Melisa Korkmaz'ı kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmit Belediyespor, İzmitli milli basketbolcu Melisa Korkmaz'ı kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen İzmit Belediyespor, İzmitli basketbolcu Melisa Korkmaz'ı renklerine bağladı. Basketbola Kocaeli'de başlayan 24 yaşındaki Melisa Korkmaz, Fenerbahçe'de 5, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 2 ve Beşiktaş'ta 2 sezon forma giydi. Yıllar sonra İzmit Belediyespor forması ile yuvaya dönen genç guard, yeni sezonda İzmit Belediyespor'un başarısı için ter dökecek.

Alt yaş kategorilerinde milli takım forması da giyen Melisa Korkmaz, geçtiğimiz sezon 22 kez Beşiktaş formasıyla parkeye çıktı. Korkmaz, 22 maçta 6.6 sayı, 1.8 ribound ve 3 asist ortalamasıyla oynadı. İzmitli Melisa Korkmaz, İzmit Belediyespor'un bu transfer sezonundaki Nirra Fields, Gabriela Marginean, İdil Türk, Megan Nicole Huff ve Viktoria Mircheva'nın ardından renklerine bağladığı altıncı oyuncu oldu. - KOCAELİ

İzmit Belediyespor, milli basketbolcuyu kadrosuna kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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