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İzmit Belediyespor kadrosuna Brezilyalı takviye

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında boy gösterecek olan İzmit Belediyespor, kadrosuna Brezilyalı yıldız Crsitina dos Santos'u kattı.

İzmit Belediyespor kadrosuna Brezilyalı takviye
22.06.2020 15:39 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:43

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında boy gösterecek olan İzmit Belediyespor, kadrosuna Brezilyalı yıldız Crsitina dos Santos'u kattı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında boy gösterecek olan İzmit Belediyespor kadrosuna Brezilyalı yıldız Clarissa Cristina dos Santos'u katarak rakiplerine gözdağı verdi. Son olarak Fransa'nın Asvel takımıyla Euroleague'de mücadele eden 1.85 boyundaki sambacı yıldız, önümüzdeki sezondan itibaren İzmit Belediyespor'un başarısı için ter dökecek.

Clarissa Cristina dos Santos kimdir?

Cristina dos Santos 1988 yılında Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde doğdu. 32 yaşındaki 1.85 boyundaki dos Santos, 2015 yılında WNBA takımlarından Chicago Sky'da forma giydi. Türkiye'de Orduspor'da da forma giyen oyuncu, son olarak Fransa'nın Asvel takımında formaya giyerek Avrupa'nın bir numaralı basketbol organizasyonu Euroleague'de mücadele etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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