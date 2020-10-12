İzmit Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor
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İzmit Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor

12.10.2020 12:07 | Son Güncelleme: 12.10.2020 12:10
İzmit Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından İzmit Belediyespor, ligdeki ilk 3 maçını kazanarak averajla liderliğe yükseldi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından İzmit Belediyespor, ligdeki ilk 3 maçını kazanarak averajla liderliğe yükseldi.

Kulüp başkanı Uğur Koştur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün deplasmanda Samsun Canik Belediye'yi 102-59 yenerek ligdeki 3. galibiyeti elde ettiklerini söyledi.

Transferleri erkenden yapıp takımla çalışmaya başladıklarını ifade eden Koştur, "Uyumlu bir kadromuz var. Güzel gidiyoruz. Ortak hedef için tüm ekibimiz çalışıyor. İlk 3 maçlık seride 3 galibiyeti planlıyorduk. 3'te 3 yaptık, şimdi de önümüze 2 maçlık bir hedef koyduk. Önümüzdeki 2 maçı da kazanıp 5'te 5 yapmak istiyoruz. Ligde ilk 5 arasında yer bulmak istiyoruz. Buna göre de çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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