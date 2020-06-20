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İzmit Belediyespor'dan özel bir transfer

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden İzmit Belediyespor, art arda yaptığı önemli transferlerin ardından, işitme engelli basketbolcu Çağla Nur Uzundurukan'ı renklerine bağlayarak çok özel bir transfere imza attı.

İzmit Belediyespor'dan özel bir transfer
20.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:37

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden İzmit Belediyespor, art arda yaptığı önemli transferlerin ardından, işitme engelli basketbolcu Çağla Nur Uzundurukan'ı renklerine bağlayarak çok özel bir transfere imza attı.

Türkiye Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında boy gösterecek olan İzmit Belediyespor gerçekleştirdiği transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Transfer çalışmalarına devam eden İzmit Belediyespor, son olarak oyun kurucu pozisyonunda görev yapan işitme engelli basketbolcu Çağla Nur Uzundurukan'ı renklerine bağladı. İşitme engelliler basketbolunda dünyanın en iyi oyun kurucusu olarak gösterilen 20 yaşındaki Çağlar Nur Uzundurukan, Avrupa ve dünya şampiyonlarında birincilik ve sayı kraliçeliği gibi birçok ödül kazandı. Genç yaşına karşılık önemli başarılara imza atan Uzundurukan, önümüzdeki sezondan itibaren İzmit Belediyespor'un başarısı için ter dökecek.

Transferi sonrası yaşadığı heyecanı dile getiren Uzundurukan, "Hem dünya şampiyonlarında hem de Avrupa şampiyonalarında ülkemizi temsil ederek çok önemli başarılar elde ettik. Şimdi de İzmit Belediyespor'a transfer oldum. Bu transferi gerçekleştiren antrenörüm Fırat Okul'a ve kulüp başkanımız Uğur Koştur'a teşekkür ederim. İzmit'te çok güzel başarılar elde edeceğimize, farkındalık oluşturacağımıza ve her gencin neler başarabileceğini gösterebileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Çağla Nur Uzundurukan kimdir?

Sahada oyun kurucu pozisyonunda görev yapan 1.67 boyundaki Çağla Nur Uzundurukan, 2000 yılında Trabzon'da doğdu. 2013 yılında Basketbol Performans Kupası'nda sayı kraliçesi olan Uzundurukan, 2016 yılında İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda en iyi beşe girdi. 2017 yılında U20 Avrupa şampiyonluğunu kazanırken en iyi beşe girmeye hak kazandı. 2018 yılında İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda sayı kraliçesi oldu. Yine 2018 yılında U21 Dünya Şampiyonası'nda en iyi beş ödülünü kazandı. 2019 yılında ise İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nı dördüncü sırada tamamlayan milli takımın bir parçası oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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