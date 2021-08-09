İzmit Belediyespor, Amerikalı pivotu kadrosuna kattı
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İzmit Belediyespor, Amerikalı pivotu kadrosuna kattı

İzmit Belediyespor, Amerikalı pivotu kadrosuna kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren HDI Sigorta İzmit Belediyespor, Amerikalı pivot Kristina Higgins'i kadrosuna kattı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren HDI Sigorta İzmit Belediyespor, Amerikalı pivot Kristina Higgins'i kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin mütevazi takımı HDI Sigorta İzmit Belediyespor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha önce 6 transfer yapan HDI Sigorta İzmit Belediyespor, 27 yaşındaki Kristina Higgins'i de kadrosuna kattı. Romanya'da Sepsi, Macaristan'da Ceglegi ve Fransa'da La Roche Vendee BC forması giyen 1.96'lık pivot, yeni sezonda İzmit Belediyespor formasını terletecek.

Yedinci transfer

İzmit temsilcisi yeni sezon öncesinde Nirra Fields, Gabriela Marginean, İdil Türk, Megan Nicole Huff, Viktoria Mircheva ve Melisa Korkmaz'ın ardından Kristina Higgins'i renklerine bağlayarak yedinci transferine imza atmış oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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