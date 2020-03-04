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İzmit Belediyespor: 66-81

SALON: AtatürkHAKEMLER: Sami Özel, Tunçtan Durmuşcan, Egemen ErcanGALATASARAY: Işıl Alben 15, Alperi Önar, Hartley 15, Sude Yılmaz 5, Macaulay 18, Meltem Yıldızhan 6, Tilbe Şenyürek 5, Sinem Ataş, Stankovic 2İZMİT BELEDİYESPOR: Cado 11, Melissa Paylar, Gizem Yavuz 5, Özge Kavurmacıoğlu 15,...

04.03.2020 19:26 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:26
İzmit Belediyespor: 66-81

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Sami Özel, Tunçtan Durmuşcan, Egemen Ercan

GALATASARAY: 15, Alperi Önar, Hartley 15, Sude Yılmaz 5, Macaulay 18, Meltem Yıldızhan 6, Tilbe Şenyürek 5, Sinem Ataş, Stankovic 2İZMİT BELEDİYESPOR: Cado 11, Melissa Paylar, Gizem Yavuz 5, Özge Kavurmacıoğlu 15, Anigwe 20, Williams 30, Gamze Takmaz, Melek Yusufoğlu1'İNCİ ÇEYREK: 20-10İLK YARI: 35-313'ÜNCÜ ÇEYREK: 45-57Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Belediyespor, Galatasaray'ı 81-66 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İzmit Belediyespor'un yarı finaldeki rakibi, OGM Ormanspor - Beşiktaş TRC İnşaat mücadelesinin galibi olacak.

 


Kaynak: DHA

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