İzmit Belediyesinin yardım aracı Kastamonu'ya ulaştı
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İzmit Belediyesinin yardım aracı Kastamonu'ya ulaştı

İzmit Belediyesinin yardım aracı Kastamonu'ya ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sel felaketlerinden olumsuz şekilde etkilenen vatandaşlar için yola çıkan İzmit Belediyesi'nin malzeme dolu yardım kamyonu Kastamonu'ya ulaştı.

Sel felaketlerinden olumsuz şekilde etkilenen vatandaşlar için yola çıkan İzmit Belediyesi'nin malzeme dolu yardım kamyonu Kastamonu'ya ulaştı.

Sel afetinden olumsuz şekilde etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla afetin gerçekleştiği Kastamonu'daki belediyeler ile iletişime geçen İzmit Belediyesi, öncelikli ihtiyaç malzemelerini hazırlayarak afet bölgesine gönderdi. İzmit Belediyesi'nin, Kastamonu'da yardım bekleyen vatandaşlara ulaştırması için yola çıkardığı malzeme dolu kamyon önceki gün bölgeye ulaştı.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde yapılan ve belediyenin öz kaynakları ile yardımsever vatandaşlardan gelen temel ihtiyaçların bulunduğu yardım kamyonu, Kastamonu Afet Bağış Toplama Merkezi'ne vardı. Bölge halkı, gönderilen yardımdan ve duyarlılığından dolayı İzmit halkına ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti.

Öte yandan Muğla'da orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için 2 adet arazöz/su tankeri, 1 adet mobil hayvan ambulansı ile birlikte 4'ü şoför 17 kişilik alanında eğitimli ve gönüllü personelle Muğla'ya giden İZBAK ekibi, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketi nedeniyle yardım ve destek için de harekete geçti. Cumartesi günü Muğla'dan dönen 8 kişilik İZBAK ekibi, önce Kastamonu daha sonra ise Sinop'a giderek çalışmalara destek olmak adına İzmit'ten yola çıktı. - KOCAELİ

İzmit Belediyesinin yardım aracı Kastamonu'ya ulaştı
İzmit Belediyesinin yardım aracı Kastamonu'ya ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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