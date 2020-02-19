İzmit Belediyesinin genç çalışanları İzmit için fikir üretecek

19.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:14

İzmit Belediyesinde çalışan genç personeller daha yaşanabilir bir İzmit için çalışmalarına başladı.



İzmit Belediyesinde görev yapan genç personeller, "Genç Çalışanlar Çalıştayı" ile İzmit'i daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmalarına başladı. Genç personellerin daha yaşanabilir bir İzmit için 25'er dakikalık 4 oturumda 4'er soruya cevap verdiği çalıştaya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Başkan Yardımcısı Cem Güler katıldı. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Belediyeye geldiğim günden beri çok fazla inceleme yaptım. Alışılagelmiş bir düzen vardı ve benim istediğim yukarıdan talimat gelmeden özellikle gençler tarafından ortaya bir fikir atılabilmesiydi. Benim çalışma yöntemlerim arasında üretken beyinlerin, ufku açık insanların sürece katkı sunması var. Yeni projeleri birlikte planlamalıyız ve üretken olmalıyız. Üretkenliğinizi ortaya çıkarın istiyorum" dedi.



Konuşmasına devam eden Başkan Hürriyet gençlere yeni fikirler konusunda güvendiğini belirterek "Bu çalıştay bizim Cem başkanımla uzun süredir planladığımız bir programdı. Belki benim göremediğim, bilemediğim ama sizin teknik bilgileriniz ve deneyimlerinizden yola çıkarak görebileceğiniz durumlar olacak. Belki birlikte öyle güzel şeyler üreteceğiz ki kentimize hep birlikte iz bırakacağız. Bu yüzden ben birimlerimizin üretmesini istiyorum. Heybenizde inanıyorum ki çok fazla bilgi ve deneyim var ama bunu amirlerinize, müdürlerinize duyurabilme fırsatı yakalayamamış olabilirsiniz. Bu sizin için de kentimiz için de güzel bir fırsat. Güzel fikirlerinizi bekliyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA