İzmit Belediyesinden Yeşilova Mahallesi'ne yeni asfalt yol
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İzmit Belediyesinden Yeşilova Mahallesi'ne yeni asfalt yol

İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi Saraybosna Sokak'a 120 metre uzunluğunda yeni bir asfalt yol kazandırdı.

İzmit Belediyesinden Yeşilova Mahallesi'ne yeni asfalt yol
18.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:11

İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi Saraybosna Sokak'a 120 metre uzunluğunda yeni bir asfalt yol kazandırdı.

Ulaşımda konfor ve kaliteyi artırmak adına kentin farklı noktalarında asfalt çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını Yeşilova Mahallesi'ne taşıdı. Ekipler, Saraybosna Sokak'ın daha önce hiç asfaltı bulunmayan 120 metre uzunluğundaki yolunu asfaltlayarak vatandaşların kullanıma sundu. Ekipler, Saraybosna Sokak yolunun iki kanadını 250 ton sıcak asfalt kullanarak asfaltladı. Çalışmalar ile mahalle sakinleri toz kaldıran toprak yoldan kurtularak yeni bir asfalt yola kavuşmuş oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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