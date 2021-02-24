İzmit Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
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İzmit Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

24.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:17

İzmit Belediyesi iştiraklerinden BEKAŞ ve SARBAŞ ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında 2,5 yıllık dönemi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İzmit Belediyesi iştiraklerinden BEKAŞ ve SARBAŞ ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında 2,5 yıllık dönemi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İzmit Belediyesi Belsa Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen törende konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının, işçilerin üzerine yarattığı olumsuzluklar dolayısıyla toplu iş sözleşmelerinin daha da önem kazandığını kaydetti.

Çerkezoğlu, yerel yönetimlerdeki toplu sözleşmelerin Türkiye'ye örnek olduğunu dile getirerek, salgının, işçilerin üzerindeki görünmezlik örtüsünü kaldırdığını, ekmeği pişirenlerin, sokakları temizleyenlerin, hasta olunduğunda sağlığa kavuşturanların emekçiler olduğunu gösterdiğini bildirdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de imzaladıkları toplu sözleşmeyle hep birlikte umudu ektiklerini belirterek, salgının ilk günlerinden bu yana çalışan işçilere teşekkür etti.

Çalışanlarla aynı gemide olduklarını ve aynı amaç için çalıştıklarını aktaran Hürriyet, şöyle konuştu:

"Saydığımız sosyal haklarla beraber, ocak ayında, evli ve 2 çocuklu işçinin net maaşı yüzde 66 zamla birlikte en düşük 4 bin 200 lira olacak, en yüksek 5 bin 942 lira olacak. Temmuz ayında ise yüzde 75 zamla birlikte en düşük net maaş 4 bin 305 lira, en yüksek 6 bin 49 lira olacak. Sonuç olarak ocak ayında giydirilmiş en düşük maaş yüzde 75 zam oranıyla 4 bin 535 lira olmuştur, en yüksek maaşımız 6 bin 40 lira olacak. Son olarak 2021 Temmuz ayında yüzde 78 zam oranıyla giydirilmiş en düşük maaş 4 bin 640 lira oluyor, en yüksek 6 bin 506 lira oluyor."

Hürriyet, sözleşmenin ilgili detaylarını katılımcılara aktardı.

Konuşmaların ardından İzmit Belediyesi iştiraklerinden BEKAŞ ve SARBAŞ'ta çalışan 1200 personeli ilgilendiren ve 2,5 yıllık dönemi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İzmit Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
İzmit Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
İzmit Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
İzmit Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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