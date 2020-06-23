İzmit Belediyesi, ürettiği UV dezenfeksiyon robotu için patent alacak Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çeşitli çalışmalar yapan İzmit Belediyesi, ürettiği ultraviyole (UV) dezenfeksiyon robotu için patent başvurusunda bulunacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çeşitli çalışmalar yapan İzmit Belediyesi, ürettiği ultraviyole (UV) dezenfeksiyon robotu için patent başvurusunda bulunacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, salgınla mücadelede yeni bir dönemin başlatıldığı belirtilerek, "Üretime dayalı belediyecilik anlayışını salgın döneminde yüzbinlerce maske, bone, siperli maske üreterek sürdüren İzmit Belediyesi, şimdi de kendi üretimi olan UV dezenfeksiyon robotu ile salgınla mücadeleyi ileri boyuta taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İzmit Belediyesinin üretimini gerçekleştirdiği UV Dezenfeksiyon Robotu, üzerindeki ultraviyole ışın tüpleri sayesinde yüzeyin şekli ve konumu ne olursa olsun dezenfeksiyon işlemini yapabiliyor. Her türlü virüsle mücadele için tasarlanan robotla android telefon üzerinden bağlantı kurulabiliyor. İnsansız bir ortamda aktif hale getirilen robot, 20 dakika içerisinde 20 metrekarelik alanı etkin dezenfekte edebiliyor. İnternet üzerinden uzaktan da kumanda edilebilen cihaz, UV ışın teknolojisi ile mikrop ve bakterilere karşı etkin mücadele veriyor."

Kaynak: AA