İzmit Belediyesi, Turistler İçin Otobüs Kiralıyor

İzmit Belediyesi, ilçeyi ziyaret eden turistlerin ulaşımını sağlamak amacıyla otobüs kiralıyor.

İzmit Belediyesi, şehrin tanıtımında kullanılmak üzere yolcu otobüsü kiralayacak. Tarih Koridoru ve İzmit Turu için sürücüsüyle birlikte kiralanacak 1 adet otobüs ihalesine 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 72 bin 400 lira olan ihalede en düşük teklif 53 bin 520 TL olurken, en yüksek teklif ise 68 bin TL ile verildi. Komisyonu'nun teklifleri değerlendirip ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacağı öğrenildi. - KOCAELİ