İzmit Belediyesi psikologları online destek veriyor
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İzmit Belediyesi psikologları online destek veriyor

İzmit Belediyesi psikologları online destek veriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tam kapanma döneminin psikolojik etkilerini azaltmak isteyen vatandaşlar, İzmit Belediyesinin psikologlarından ücretsiz online terapi hizmeti alıyor.

Tam kapanma döneminin psikolojik etkilerini azaltmak isteyen vatandaşlar, İzmit Belediyesinin psikologlarından ücretsiz online terapi hizmeti alıyor.

İzmit Belediyesinin psikologları Betül Bulut ve Kerim Alp İlter, vatandaşlarla zoom uygulaması üzerinden ücretsiz olarak birebir terapi görme fırsatı sunuyor. Halka ücretsiz hizmet ettikleri için çok memnun olduklarını kaydeden İzmit Belediyesinin psikologlarından Betül Bulut, "Tam kapanma döneminde vatandaşlarımız uzun süre evde kalmak zorunda. Psikolojik olarak desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızla birebir terapi sağlayarak onların kendilerini daha iyi hissetmesini sağlıyoruz. Online olarak gerçekleştirdiğimiz bu terapiler yüz yüze yapılan terapilerin aynısı olup son derece sağlıklı bir şekilde gerçekleşiyor" dedi. Psikolojik destek almak isteyen vatandaşlar 0262 311 60 30 numaralı telefondan randevu alabilir. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi psikologları online destek veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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