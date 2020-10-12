İzmit Belediyesi öz kaynaklarıyla kolonya ve dezenfektan üretti

Covid-19 mücadelesi kapsamında özellikle kendi öz kaynaklarıyla steril maske, bone, önlük üreten İzmit Belediyesi şimdi de kolonya ve dezenfektan üretimine başladı.

Covid-19 mücadelesi kapsamında özellikle kendi öz kaynaklarıyla steril maske, bone, önlük üreten İzmit Belediyesi şimdi de kolonya ve dezenfektan üretimine başladı.

Tüm dünyayı saran Covid-19'la mücadele kapsamında kendi öz kaynakları ile binlerce steril maske, bone, önlük üreten İzmit Belediyesi üretim seferberliğine bir yenisini daha ekledi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından üretimine başlanan kolonya ve dezenfektanın bir kısmı vatandaşlara dağıtılırken diğer kısmı ise belediye birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda iç tüketimde kullanılacak. Haftada 900 litre dezenfektan veya 700 litre kolonya yapabilecek kapasitede olan laboratuvar geçtiğimiz hafta başından beri kolonya ve dezenfektan üretimine devam ediyor.

Pandemi ile birlikte binlerce maske ürettiği dikimevini kuran İzmit Belediyesi, bu kez kendi öz kaynakları ile kolonya ve dezenfektan üretimine başlıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde kimya mühendisleri tarafından laboratuvar ortamında üretilecek olan kolonya ve dezenfektan ile ilgili konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Üreten belediye vizyonumuza uygun hareket etmeye devam ediyoruz. Hem öz kaynaklarımızı arttırmaya çalışıyoruz hem de kullandığımız ürünleri dışa bağımlılığı bitirecek şekilde kendimiz üretiyoruz" dedi.

Uzman kadrolarla çalıştıklarını belirten Başkan Hürriyet, "Yakın zamanda Veteriner İşleri Müdürlüğümüz kuruldu. Alanında uzman veteriner hekimlerimiz ve kimya mühendislerimizi önemli sınavlarla ekibimize kattık. Bundan sonra hem dezenfektanımızı hem kolonyamızı kendimiz üretmeye başlıyoruz. Dışa bağımlılığımızı ve mali yükümlülüğümüzü azaltacak bir yöntemle yolumuza devam ediyoruz. Üreteceğimiz kolonya ve dezenfektanları hem kendi birimlerimizde kullanacağız hem de dışarıda ihtiyacı olan kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza destek olacağız" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı