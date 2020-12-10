İzmit Belediyesi'nden yapılandırma fırsatı
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İzmit Belediyesi'nden yapılandırma fırsatı

10.12.2020 13:58 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:02
İzmit Belediyesi'nden yapılandırma fırsatı

İzmit Belediyesi, vatandaşların belediyeye olan borçlarını peşin ya da taksitli olarak yapılandırmaya başladı.

İzmit Belediyesi, vatandaşların belediyeye olan borçlarını peşin ya da taksitli olarak yapılandırmaya başladı.

İzmit Belediyesine emlak, çevre temizlik, ilan reklam ve eğlence vergileri, ecrimisil, kira ve katı atık bedelleri, işgal harcı, idari para cezaları ve dava konusu olan borçları olan vatandaşların borçları yapılandırılabilecek. Borcu olan vatandaşların yasa gereği faizi ve vergiye bağlı cezaları silinerek 18 eşit taksite kadar ödenebilecek. Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen borçlular 31 Aralık tarihine kadar İzmit Belediyesi veznelerinden yazılı olarak veya internet adresinden yapılandırma başvurusunda bulunabilecek.

Yapılandırılan borçlar ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin ya da 2'şer aylık dönemler halinde ödenebilecek. 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödeme seçenekleri bulunuyor. İlk taksit ödeme süresi ise 31 Ocak 2021'den tarihinde son bulacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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