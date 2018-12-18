İzmit Belediyesi'nden Veliahmet ve Hacıhızır Mahalleleri Açıklaması

İzmit Belediyesi'nden riskli alan ilan edilen Veliahmet ve Hacıhızır Mahallesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kamuoyunda oluşturulmak istenen spekülasyonlar ve yapılan kasıtlı haberler üzerine böyle bir bilgilendirmenin yapılması zorunlu hale gelmiştir. 6306 Sayılı Kanunun 2. Ç- maddesine göre riskli alan zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, bakanlık veya idare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın görüşü de alınarak belirlenen ve bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alan olarak tanımlanmıştır. Bu sebeple herhangi bir yerde riskli alan tespiti yapıldıktan sonra onaylama mercii Bakanlar Kuruludur. Söz konusu Veliahmet ve Hacıhızır Mahallelerinin bir kısmını içine alan bölgede İzmit Belediyesi tarafından herhangi bir işlem ve onay verilmemiştir. Veral İnşaat firması tarafından belediyemize konu ile ilgili yapılan yazılı başvuruya 10 Ekim 2017 tarihinde, riskli alan ilanıyla ilişkin tüm yetki ve sorumluluk Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait olup, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesi gereği Kentsel Dönüşüm Alanı ilanlarına ilişkin yetki ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. 6306 sayılı 'Afet Riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ve ilgili yönetmeliği' uyarınca riskli alan ilanına ilişkin müracaatın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapılması gerekir" denildi.

İzmit Belediyesi konuyla ilgili ayrıca, "Haberlerde iddia edildiği gibi, Veliahmet ve Hacırhızır mahallelerinde, gerek riskli bölge ilan edilmesi, gerekse kentsel dönüşümü ilgilendirecek kat artışıyla ilgili belediye meclisimizce alınan herhangi bir karar da söz konusu değildir" açıklaması yaptı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA