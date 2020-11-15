İzmit Belediyesi'nden vatandaşlara 'HES Kodu' yardımı
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İzmit Belediyesi'nden vatandaşlara 'HES Kodu' yardımı

15.11.2020 11:05 | Son Güncelleme: 15.11.2020 11:09
İzmit Belediyesi'nden vatandaşlara 'HES Kodu' yardımı

İzmit Belediyesi, vatandaşların 1 Aralık tarihinden itibaren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş.'ye bağlı toplu taşıma araçlarında seyahat edebilmeleri için ulaşım kartlarına HES kodlarını tanımlıyor.

İzmit Belediyesi, vatandaşların 1 Aralık tarihinden itibaren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş.'ye bağlı toplu taşıma araçlarında seyahat edebilmeleri için ulaşım kartlarına HES kodlarını tanımlıyor.

İzmit Belediyesi kentin farklı noktalarında açtığı stantlarla, vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarında 1 Aralık tarihinden itibaren seyahat edebilmeleri için HES Kodunu ulaşım kartlarına yüklüyor. Belsa Plaza önü, Fevziye Cami önü Yürüyüş Yolu, Yeni Cuma önü Yürüyüş Yolu, Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı girişi, Dolphin AVM yanında bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi önü ve Gülemse Kafe'de kurulan stantlarla vatandaşların HES Kodları ulaşım kartlarına tanımlanıyor.

İzmit Belediyesi ekipleri, kurulan stantlarda ayrıca 'HES Kodu' almakta zorlanan vatandaşlara da yardımcı olarak HES Kodlarını alarak daha sonra ulaşım kartlarına yüklüyor. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi'nden vatandaşlara 'HES Kodu' yardımı
İzmit Belediyesi'nden vatandaşlara 'HES Kodu' yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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