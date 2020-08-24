İzmit Belediyesi'nden Süverler'de asfalt yol atağı Kent merkezinde olduğu gibi kırsal mahallerde de üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam İzmit Belediyesi, Süverler Mahallesi'nin uzun yıllardır bakımsız kalan yollarını baştan sona yenilerken, 200 metre uzunluğunda yeni bir asfalt yolu da hizmete açtı.

Kent merkezinde olduğu gibi kırsal mahallerde de üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam İzmit Belediyesi, Süverler Mahallesi'nin uzun yıllardır bakımsız kalan yollarını baştan sona yenilerken, 200 metre uzunluğunda yeni bir asfalt yolu da hizmete açtı.

Kent merkezi veya kırsal mahalle ayırmaksızın ihtiyaç duyulan her noktada yol bakım-onarım çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi ekipleri, Süverler Mahallesi'nin deforme olan yollarında asfalt yama ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Süverler Mahallesi genelinde yaptığı 900 tonluk asfalt yama çalışmasıyla mahalle yolları daha konforlu ve güvenli bir hale geldi. Ekipler, asfalt yama çalışmalarının yanında Süverler Mahallesi'ne yeni bir asfalt yol kazandırdı. Mahalle sakinlerinin ihtiyacı haline gelen yol için harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 200 metre uzunluğundaki yolu 120 ton asfalt kullanarak vatandaşların kullanımına sundu. Ekipler, kentin tamamında yolların daha kullanışlı ve güvenli olması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA