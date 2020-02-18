İzmit Belediyesi'nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

18.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:46

İzmit Belediyesi tarafından bir personelin darp edildiği yönündeki iddialarla ilgili yapılan açıklamada, "Olayların bir kesim tarafından toplum üzerinde algı oluşturma çabası gütmek için kullanıldığı anlaşıldığından açıklama yapma zaruriyeti doğmuştur" ifadelerine yer verildi.



İzmit Belediyesi'nde bir çalışanın sendika temsilcisi tarafından darp edildiği yönünde gündeme gelen olayla ilgili İzmit Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapıldı. Yaşanan olaylar üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığının belirtildiği açıklamada, "Geçtiğimiz hafta bazı basın mecralarında yer alan ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli üç personelimizin arasında yaşanan olayla ilgili olarak, olayların bir kesim tarafından toplum üzerinde algı oluşturma çabası gütmek için kullanıldığı anlaşıldığından açıklama yapma zaruriyeti doğmuştur" denildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldığının belirtildiği açıklamanın devamında, "İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan üç çalışanımızın geçtiğimiz günlerde karıştığı ve kamuoyuna yansıyan olayla ilgili olarak, belediyemiz tarafından tarafsız bir şekilde soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında olaya karışan tüm personellerin savunmaları alınacak ve disiplin kuruluna sevk edileceklerdir. İzmit Belediyesi olarak bu tarz konulara asla taviz verilmeden yaklaşılacağını, iş barışını sağlamak adına adımlarımızı atacağımızın bilinmesini isteriz" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA