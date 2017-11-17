İzmit Belediyesi'nden Otopark ve Büfe İhalesi

İzmit Belediyesi 2'si açık otopark biri de büfe olmak üzere mülkiyetindeki 3 yeri ihaleyle kiraya vereceğini duyurdu.



Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, açık otopark ve büfenin kiralama ihalesi 29 Kasım Çarşamba günü yapılacak. Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde bulunan bin 470 metrekarelik açık otoparkın aylık muhammen bedelinin 3 bin TL, Yenişehir Mahallesi Şehit Ender Güven Sokak'ta 2 bin 96 metrekarelik açık otoparkın da aylık muhammen bedelinin 1000 TL ve kira süresinin de 3 yıl olduğu kaydedildi. Alikahya Fatih Mahallesi'nde 41 metrekarelik büfenin de aylık 500 lira muhammen bedelle 3 yılığına kiralanacağını söyleyen yetkililer, söz konusu yerlerle ilgilenenlerin 28 Kasım Salı günü saat 16.00'ya kadar Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne başvurmaları gerektiğini belirtiler - KOCAELİ