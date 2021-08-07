İzmit Belediyesi'nden maaşı düşen işçilerine destek
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İzmit Belediyesi'nden maaşı düşen işçilerine destek

İzmit Belediyesi'nden maaşı düşen işçilerine destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Vergi dilimine girdiği için düşük maaş alacak olan çalışanlarını destekleyen İzmit Belediyesi, toplu iş sözleşmesinde yer verdikleri yılın ikinci yarısı artışıyla işçi maaşlarını zamlı yatıracak.

Vergi dilimine girdiği için düşük maaş alacak olan çalışanlarını destekleyen İzmit Belediyesi, toplu iş sözleşmesinde yer verdikleri yılın ikinci yarısı artışıyla işçi maaşlarını zamlı yatıracak.

İzmit Belediyesinde görev yapan BEKAŞ personeli bu ay maaşlarını zamlı olarak alacak. Toplu İş Sözleşmesi'ne (TİS) göre, yılın ikinci altı aylık döneminde yevmiyeleri günlük 5 lira arttırılan çalışanların ağustos ayında yatırılacak olan temmuz ayı maaşları yükselecek. Vergi dilimine girdikleri için temmuz ayı maaşında kesinti yaşayacak olan çalışanlar, belediye yönetimi ve sendikanın öngörüsüyle TİS'e eklenen yılın ikinci yarısında günlük yevmiyeye 5 TL seyyanen zam yapılması maddesiyle desteklenecek.

Türkiye'ye örnek toplu iş sözleşmesine imza atan İzmit Belediyesi, vergi kesintileri olurken de çalışanına verdiği destekle diğer belediyelerden bir adım daha öne geçiyor. Yaklaşık 10 yıl sonra emeklerinin karşılığını almaya başlayan personelin en iyi koşullarda çalışması için belediyenin imkanlarını zorlayan, tasarruf hamleleriyle de kaynak oluşturan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, işçilerin temmuz ayı kesintisinde de desteklenebilmesi için toplu iş sözleşmesinde adımlar atarak "İşçi gülerse, kent gülümser" dedi.

Genel-İş Sendikası ile İzmit Belediyesi arasında yürütülen şeffaf görüşme sürecinin sonunda imzalanan 2,5 yıllı sözleşme gereği yeni yıla maaşlarına yüzde 84'e varan zam alarak başlayan çalışanlar, temmuz ayında da sözleşmeden doğan haklarıyla nefes alacak. Kümülatif vergi dilimine giren işçilerin maaşlarında ciddi düşüşler yaşanacak. Yüzde yirmilik dilime giren personelin temmuz maaşlarındaki düşüşleri öngören başkan Hürriyet ve sendika yöneticileri toplu iş sözleşmesine madde ekleyerek destekleme kararını TİS ile koruma altına aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İzmit Belediyesi'nden maaşı düşen işçilerine destek - Haberler Ekonomi
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