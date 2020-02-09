İzmit Belediyesi'nden kar mesaisi

09.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:27

İzmit'te etkili olan kar yağışı nedeniyle önlemlerini artıran İzmit Belediyesi, karla mücadele ekipleri ile tüm mahallelerde tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.



İzmit'te zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı dolayısıyla yoğun bir mesai gerçekleştiren İzmit Belediyesi ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü gece saatlerinde de çalışmalarını sürdürdü.



Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki personellerin görev yaptığı karla mücadele ekibi, öncelikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana arterler olmak üzere mahallelerde, yollarda yaşanabilecek buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması yapıldı. Ekipler İzmit Belediyesinin sorumluluğunda olan üst geçitlerde vatandaşların her hangi bir olumsuzluk yaşamaması için de önlem alarak temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Öte yandan İzmit'in yüksek mahallelerinde de gece yaşanabilecek aşırı kar yağışı için de önlemler alınarak grayderler acil durumlar için hazır olarak bekletiliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA