İzmit Belediyesi'nden ildeki tüm çiftçilere fide desteği
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İzmit Belediyesi'nden ildeki tüm çiftçilere fide desteği

İzmit Belediyesi'nden ildeki tüm çiftçilere fide desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İzmit Belediyesi, 144 bin 500 F1 yüksek verimli sebze fidelerini sadece İzmit ilçesindeki çiftçilere değil, Kocaeli'nin diğer ilçelerinde üreticilik yapan çiftçilere de dağıtıyor.

İzmit Belediyesi, 144 bin 500 F1 yüksek verimli sebze fidelerini sadece İzmit ilçesindeki çiftçilere değil, Kocaeli'nin diğer ilçelerinde üreticilik yapan çiftçilere de dağıtıyor.

İzmit Belediyesi tarafından, İzmit'in köylerinden dün başlayan dağıtım, bugün ve pazartesi günleri de devam edecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, F1 yüksek verimli fideleri yalnızca İzmitli çiftçilere değil, Kocaeli'nin diğer ilçelerindeki üreticilere de dağıtıyor. Bu sabah saatlerinde başlayan dağıtım ile Başiskele, Gölcük, Kandıra, Gebze, Karamürsel, Kartepe ve Derince'de de ziraat odaları vasıtasıyla çiftçilere adil bir şekilde fide dağıtımı yapıldı.

"Bizi üretmek kurtaracak"

Hem genel tarım politikaları, hem de yaşanan salgın nedeniyle tüm sektörlerde olduğu gibi tarımda da çiftçinin büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Başkan Hürriyet, "Üreten belediye vizyonuyla biz önce İzmit'te başlattığımız yüksek verimli fide desteği projemizin, tüm ilçelerdeki çiftçilerimizin de hakkı olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla ilçe ziraat odalarımızla bir araya gelerek, kent genelindeki tüm çiftçimizin bu fırsattan adil bir şekilde yararlanmasını istedik. Diğer ilçelerimize giderek, üretmeye, toprağa olan bakış açımızı da göstermek istedik. Bu kentte işlenecek daha çok toprak var. Geleceğimizi üretmek kurtaracak. Kocaeli'deki tüm çiftçimize fidelerimiz hayırlı, bereketli olsun" dedi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi'nden ildeki tüm çiftçilere fide desteği
İzmit Belediyesi'nden ildeki tüm çiftçilere fide desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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