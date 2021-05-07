İzmit Belediyesi'nden dükkanını açamayan esnafa maddi destek

İzmit Belediyesi, tam kapanma sürecinde dükkanlarını açamayan esnafa maddi destek verecek.

İzmit Belediyesi, tam kapanma sürecinde dükkanlarını açamayan esnafa maddi destek verecek.

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnaf için çeşitli destek paketleri açıklayan İzmit Belediyesi yönetmelikler gereği kapalı olan, paket servis yapamayan ve ekonomik durumu bozulan kafe işletmecilerini, lokantacıları, kahvehanecileri, çiçekçileri, kantin işletmecilerini, oyun salonu işletmecilerini, kuaförleri, berberleri, müzisyenleri, terzileri ve ayakkabıcıları da unutmadı. İzmit Belediyesi gıda, giyim ve fatura ödemeleri gibi desteklerin yanı sıra esnafa maddi destek yapacağını da açıkladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğünde hayata geçirilen uygulama neticesinde, 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma döneminde iş yerlerini açamayan esnafa nakit yardım yapılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı