İzmit Belediyesi'nden Dolandırıcı Uyarısı

İzmit Belediyesi'nden yapılan uyarıda, bazı kişilerin belediye başkan yardımcılarının adını kullanarak yardım topladığı ifade edilerek bu kişilere itibar edilmemesi istendi.



Belediye yetkililerinden yapılan açıklamada, "Son zamanlarda bazı kişilerin Belediye Başkan Yardımcılarının adını kullanarak yardım talebinde bulunduklarını öğrenmiş bulunuyoruz. İzmit Belediyesi'nin hiçbir başkan yardımcısı tarafından yardım talebinde bulunulmamaktadır. Belediye Başkan yardımcılarımızın adını kullanarak vatandaşları dolandıranlara itibar edilmesin. Kişi ya da kurumlar, tür yardım için arayanlar olduğunda 155 polisi ya da belediyemizin 318 00 20 numaralı telefonuna ihbarda bulunsunlar" denildi. - KOCAELİ