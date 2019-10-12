İzmit Belediyesi'nden açıklama

12.10.2019 10:20

İzmit Belediyesi, Türkiye Sakatlar Federasyonu tarafından organize edilen "Engelsiz Anadolu" etkinliğinin pazartesi günü sona ereceğiniı açıkladı.



Belediyeden yapılan açıklama, "Ömerağa Mahallesi, Abdurrahman Yüksel Caddesi, Sabri Yalım Parkı doğu kaldırımında bulunan stantlar Türkiye Sakatlar Federasyonu'nun organize ettiği 'Engelsiz Anadolu' etkinliği kapsamında olup, bazı medya organlarında yer aldığı gibi İzmit Belediyesi tarafından kurulmamıştır. Elde edilen geliri engelli insanlara bağışlanacağı 'Engelsiz Anadolu' etkinliği için Türkiye Sakatlar Federasyonu tarafından İzmit Belediyesinden sadece yer talebinde bulunulmuştur. Esnafımızın stantların kaldırılması ile ilgili şikayetleri dikkate alınarak İzmit Kaymakamlığı ile görüşülmüş, verilen ortak karar gereği Türkiye Sakatlar Konfederasyonundan da rica edilerek, söz konusu etkinliğin Pazartesi günü son bulacağı belirtilmiştir" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA