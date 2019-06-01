İzmit Belediyesi'nden 7 bin helva

İzmit Belediyesi Kadir Gecesi münasebetiyle önceki akşam vatandaşlara kentin 4 ayrı noktasında 7 bin helva dağıttı.

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında Kadir Gecesi münasebetiyle teravih namazı sonrası 7 bin kişilik helva ikramında bulunuldu. İzmit Yürüyüş Yolu Yeni Cuma mevkii, Fevziye Cami, Zincirlikuyu Cami ve Mehmet Ali Paşa Cami önünde Kadir Gecesi nedeniyle yapılan helva halkın memnuniyetiyle karşılandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA