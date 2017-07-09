İzmit Belediyesi'nden 4 Bin Kişilik Cenaze Yemeği

İzmit Belediyesi tarafından yaklaşık 8 yıl önce başlatılan cenaze evlerine yemek hizmeti devam ediyor.



İzmit Belediyesinin Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ile bir ay içinde 89 cenaze evine 4 bin kişilik yemek gönderildi. Yetkililer, İzmit Belediyesi olarak vatandaşların sevincine de üzüntüsüne de ortak olduklarını belirterek, "Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'ın talimatıyla 8 yıldır cenaze evlerine yemek gönderiyoruz. Bu hizmeti hiç aksatmadan sürdürüyoruz" dediler. - KOCAELİ