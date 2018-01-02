İzmit Belediyesi'nde Yılın İlk Meclisi 20 Dakika Sürdü

İzmit Belediyesi 2018 yılı ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Nevzat Doğan başkanlığında gerçekleştirdi.



16 gündem maddesinin yer aldığı meclis toplantısı yaklaşık 20 dakika sürdü.



Meclis toplantısında Denetim komisyon seçimi yapıldı. Buna göre Hayrettin Ünlü, Yusuf Sami Çınar, Haluk Akgün, A. Hale Meriç ve Birol Sağlam denetim komisyonuna seçildiler. Toplantıda 9,10,11,12,13,14,15 ve 16. maddeler komisyon raporu olduğundan ve muhalefet şerhi bulunmadığından oy birliği ile kabul edildi.



Bir sonraki meclis toplantısının 6 şubat Salı günü saat 15.00 de yapılması kararlaştırıldı. - KOCAELİ