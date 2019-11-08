İzmit Belediyesi'nde personele işaret dili eğitimi

08.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:05

İzmit Belediyesi engelleri ortadan kaldırmak, personelin işitme engellilerle iletişimini kolaylaştırmak amacıyla çalışanlarına işaret dilimi eğitimi vermeye başladı.



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de büyük önem verdiği ve kendisinin de öğrenmek istediği işaret dili, İzmit Belediyesi personeline öğretilmeye başlandı. İlk etapta 20 personelin 4 gün boyunca eğitim gördüğü program, Türk işaret dili eğitmeni Berna Dikyuva tarafından gerçekleştirildi.



İşaret dilinde temel eğitimlerini alan İzmit Belediyesi personelleri bu hizmetten dolayı başta Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e ve emeği geçenlere teşekkür etti. Eğitmen Berna Dikyuva ise böyle bir eğitimde bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek teşekkürlerini sundu.



Eğitimlerin devam edeceğini belirten belediye yetkilileri, eğitimler sonunda işitme engelli vatandaşlarla daha hızlı, daha seri ve daha etkili bir yöntemle iletişime geçilebilecek. Eğitimde temel işaret dili bilgilerinin yanı sıra "İzmit Belediyesi engelleri ortadan kaldırıyor" gibi cümleler de işaret diliyle hep birlikte ifade edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA