İzmit Belediyesi Mülkiyetlerini Kiraya Verdi

İzmit Belediyesi mülkiyetindeki birçok alanı ihaleye çıkardı.

İzmit Belediyesi mülkiyetindeki Fevziye Çay Bahçesi 'de dahil bazı alanları kiralamak için ihaleye çıktı. İhaleye çıkartılan 11 alandan 5'i alıcı buldu. İhalede Fatih Mahallesi'ndeki otopark alanı aylık 8 bin 100 lira ile en yüksek bedele kiralanan alan olurken, Fevziye Çay Bahçesi için talipli çıkmayınca ihalesi yapılamadı. - KOCAELİ