İzmit Belediyesi meclisinde 15 gündem maddesi görüşüldü

04.09.2019 10:49

İzmit Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında 15 gündem maddesi görüşülerek soru önergeleri cevaplandı.



İzmit Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı hizmet binası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Belediye meclisinde 15 madde görüşülürken soru önergelerine de cevap verildi. Soru önergelerinden birinde Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak Karadeniz Apartmanı'nın temelinin kayması sonucu AFAD ve İzmit Belediyesi tarafından mühürlenen binanın akıbeti soruldu. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Kuruldan işlem yapabilirsiniz diye belediyemize dün bilgi geldi. Fen İşleri Müdürlüğümüz konuyla ilgili duvar çalışması gerçekleştirilecek. Ben tek başına karar veremiyorum. Risk olup olmadığını AFAD belirliyor. AFAD duvar yapıldığı zaman riskin ortadan kalkacağını ifade ediyor. AFAD, 'Risk yok girebilirsiniz' derse bizde mührü kaldırırız. Ama AFAD'ın bize dün gönderdiği bilgiye göre duvar yapımına başlayacağız. Ayrıca mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın kalacak sorunu varsa da seve seve yardımcı olmaya hazırız" dedi.



Daha sonra gündem maddelerine geçilirken, taşıt ve iş makinalarının satın alınması maddesiyle ilgili muhalefet gösteren AK Parti grubuna cevap veren Başkan Hürriyet, araç almanın daha karlı olduğunu düşündüğünü ifade etti. Meclis gündem maddelerinde yer alan 4. ve 5. maddelerinde yer alan taşıt ve iş makinalarının satın alınması teklifi ve bu konuda belediye başkanına yetki verilmesi konularının görüşülmesi için ara meclis kararı alındı. Alınan karara göre 13 Eylül saat 15.00'te ara meclis yapılarak bu konular görüşülecek.



Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün adının Koordinasyon İşleri Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün birbirinden ayrılması konusu da oy çokluğu ile reddedildi. 11. 12. 13. 14. ve 15. maddeler ise oy birliği ile komisyona havale edilirken bir sonraki olağan meclis, 1 Ekim 2019 Salı günü saat 15.00'e ertelendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA