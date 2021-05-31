İzmit Belediyesi mağdur aileyi sahipsiz bırakmadı
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İzmit Belediyesi mağdur aileyi sahipsiz bırakmadı

İzmit Belediyesi mağdur aileyi sahipsiz bırakmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İzmit Belediyesi, Ambarcı köyünde evi yanan aileye yardım eli uzattı.

İzmit Belediyesi, Ambarcı köyünde evi yanan aileye yardım eli uzattı.

Ambarcı Köyü'nde yaşayan ve evlerinde çıkan yangında maddi hasara uğrayan aile, İzmit Belediyesinden eşya desteği talep etti. Harekete geçen Sosyal Destek Müdürlüğü ekipleri anında ailenin yardımına koştu. Yangın sırasında evlerinde oluşan hasar sonucu mağdur olan ve eşyalarının bir kısmı kullanılamaz duruma gelen aileye İzmit Belediyesi destek oldu. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kullanılmaz hale gelen eşyaları yenilerken, aileyle yakından ilgilenerek yalnız olmadıklarını vurguladı.

İzmit Belediyesinin yakın ilgisinden mutlu olduklarını belirten aile üyeleri, Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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