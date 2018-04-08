İzmit Belediyesi, Kocaeli'nin En İyisi

İNGEV tarafından, 2019 mahalli seçimler öncesi belediyelerin karnesi açıklandı. İzmit Belediyesi Çok Yüksek İnsani Gelişme (Yeşil) bölgede yer alarak Kocaeli'nin en iyisi seçildi. Çok Yüksek İnsani Gelişme bölgesinde Türkiye genelinde 30 ilçe yer alırken İzmit Belediyesi 19. sırada yer alarak Kocaeli'deki belediyeler arasında sıralamaya giren tek belediye oldu.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli'nin en iyisi olmalarının kendilerine ayrı bir gurur ve mutluluk verdiğini dile getirdi.

İnsani Gelişme Endeksi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 1990'dan bu yana ülkeler düzeyinde yayımlanıyor. İNGEV ikincisini hazırladığı İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler Raporu ilçeler bazında hazırlanıyor. Büyükşehir sınırları içinde kalan bütün ilçelerle, en yüksek nüfusa sahip ilçelerin tamamı değerlendirmede yer alıyor. Belediyelerin karnesi hazırlanırken 65 kritere bakılıyor. Eğitim, sağlık, sosyal yaşam, yönetişim, şeffaflık, ekonomik kapasite, gelir ve tüketim durumu, çevre, altyapı ve ulaşım bu kriterlerden bazıları. Sonuçlar "Çok Yüksek İnsani Gelişme, Yüksek İnsani Gelişme, Orta İnsani Gelişme ve Düşük İnsani Gelişme" şeklinde dört gruba ayrılıyor. Her gruba sırasıyla yeşil, mavi, sarı ve kırmızı renk veriliyor. - KOCAELİ