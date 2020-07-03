İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesine yeni bir cadde kazandırıyor Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte asfalt ve yol çalışmalarına hız veren İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi'ne yeni bir cadde kazandırıyor.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte asfalt ve yol çalışmalarına hız veren İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi'ne yeni bir cadde kazandırıyor. Salgın öncesi ve sırasında projelerini aksatmadan sürdüren İzmit Belediyesi, sıcaklıkların yükselmesiyle beraber yol çalışmalarına da hız verdi. Kabaoğlu Mahallesi'ndeki yeni yapılaşma sonrası oluşan yol ihtiyacını gidermek için harekete geçen İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kendi açtığı Ersoylu Caddesi'nde dev asfalt çalışmasına hazırlanıyor. Bir kilometrelik caddede yapılacak asfalt serme işlemi öncesi 10 metre genişliğindeki yol iş makinelerle asfalt dökmeye hazır hale getirildi. - KOCAELİ Kaynak: İHA