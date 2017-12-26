İzmit Belediyesi İşyeri Sahiplerini Uyardı

İşyeri açmak isteyenleri uyaran İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, başvuruların yıl sonuna kadar yapılması gerektiğini açıkladı.



İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nden işyerleri açmak isteyenlere ruhsat uyarısı yapıldı. Faaliyette olan fakat olarak halen işyeri açma ve çalışma ruhsatı almamış olan işyerlerinin zaman geçirmeden ruhsatlarını almaları gerektiğini belirterek,"2018 yılı itibariyle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat ücretlerine yeniden değerleme oranında zam uygulanacaktır. Vatandaşlarımız zamlardan etkilenmemeleri için yıl sonuna kadar başvurularını yapıp ruhsat işlemlerini sonuçlandırmaları gerekmektedir. İzmit Belediyesi olarak yasalar çerçevesinde vatandaşlara her türlü kolaylıklar sağlanmaktadır. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak işyerlerine yönelik ruhsat kontrollerimiz de devam etmekte ve denetimler sırasında ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyerleri hakkında yasal işlem yapılmaktadır" açıklamasını yaptı - KOCAELİ