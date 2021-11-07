İzmit Belediyesi İstanbul Maratonu'nda

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 43'üncüsü düzenlenen İstanbul Maratonu'na katıldı.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği tarafından altın kategoride gösterilen maratonun 43'üncüsü düzenleniyor. Anadolu yakasından başlayıp Avrupa yakasında son bulacak organizasyon, maraton (42 kilometre 195 metre), 15 kilometre koşusu ile 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde yapılıyor. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de on binlerce kişinin katıldığı İstanbul Maratonu'nda 8 kilometrelik halk koşusunda koştu. - KOCAELİ