İzmit Belediyesi hasadı yapılan mantarları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor - Haberler
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İzmit Belediyesi hasadı yapılan mantarları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor

İzmit Belediyesi hasadı yapılan mantarları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İzmit Belediyesi, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün Modern Hayvan Pazarı'nda kurulan mantar çadırından hasat ettiği istiridye mantarlarını, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

İzmit Belediyesi, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün Modern Hayvan Pazarı'nda kurulan mantar çadırından hasat ettiği istiridye mantarlarını, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

İzmit Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere sosyal, ekonomik anlamda desteklemeyi sürdürüyor. İhtiyaç durumu tespit edilmiş olan ailelerin, aylık olarak temel besin ihtiyaçlarını karşılayabildiği Gıda Bankası üzerinden dağıtımlar devam ediyor. İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendislerince organik şekilde yetiştirilen istiridye mantarlarının ilk hasatları yapılarak Gıda Bankası'na gönderildi. İlk hasadı yapılan 63 kilogram mantar 30 ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi hasadı yapılan mantarları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor

İzmit Belediyesi hasadı yapılan mantarları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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